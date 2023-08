Il West Ham fa la spesa dal Manchester United e i Red Devils possono preparare l'assalto ad Amrabat

Come riporta Sky Sport edizione inglese, il West Ham ha raggiunto un principio di accordo con il Manchester United per l'acquisto di Harry Maguire, centrale inglese dei Red Devils, per circa 35 milioni di euro. Adesso gli Hammers dovranno trovare l'accordo personale con il giocatore.

Una cessione, quella dell'ex capitano, che potrebbe sbloccare l'affare Amrabat allo United. Il club di Manchester, infatti, sta aspettando alcune cessioni prima di fare l'offerta decisiva per il centrocampista marocchino.