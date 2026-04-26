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Calamai: "Vanoli o Grosso, ci sono idee diverse tra i dirigenti viola. Chissà che non possa spuntarla Sarri o..."

Redazione /
Maurizio Sarri

Luca Calamai, giornalista molto vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha aggiornato la situazione sull'allenatore viola per la prossima stagione su tuttomercatoweb.com. 

Le parole di Calamai

Fiorentina-Sassuolo è anche Vanoli contro Grosso, il tecnico attuale contro uno dei tecnici corteggiati per il futuro. Su questo fronte ci sono idee varie nella dirigenza viola". 

Le possibilità

"Magari tra i due litiganti potrebbe spuntarla il terzo incomodo. Sarri o un tecnico straniero. Paratici sta ancora lavorando a tutto campo”. 

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