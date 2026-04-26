Calamai: "Vanoli o Grosso, ci sono idee diverse tra i dirigenti viola. Chissà che non possa spuntarla Sarri o..."
Luca Calamai, giornalista molto vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha aggiornato la situazione sull'allenatore viola per la prossima stagione su tuttomercatoweb.com.
Le parole di Calamai
“Fiorentina-Sassuolo è anche Vanoli contro Grosso, il tecnico attuale contro uno dei tecnici corteggiati per il futuro. Su questo fronte ci sono idee varie nella dirigenza viola".
Le possibilità
"Magari tra i due litiganti potrebbe spuntarla il terzo incomodo. Sarri o un tecnico straniero. Paratici sta ancora lavorando a tutto campo”.
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