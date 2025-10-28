Il secondo portiere dell'Inter investe un uomo in carrozzina. Muore un 81enne
Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, ha investito con la propria auto una persona in carrozzina ad Appiano Gentile, uccidendola. La vittima è un anziano di 81 anni. Lo riporta Repubblica.it.
Impatto violentissimo
L'impatto è stato violentissimo e tutti i tentativi di rianimazione fatti dai soccorritori sono stati inutili. La persona è deceduta sul posto dell'incidente, non molto distante al centro di allenamento nerazzurro.
Il calciatore si è fermato per soccorrerlo
Secondo una prima ricostruzione l’uomo potrebbe aver avuto un malore, che lo ha portato ad invadere la corsia su cui stava transitando Martinez. Il calciatore si è subito fermato a prestare i primi soccorsi.
