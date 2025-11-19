Patrizio Masini: "La Fiorentina mi aveva notato già ai tempi della scuola calcio. Ecco perché scelsi il Genoa"
C'è stato un momento, durante la partita contro il Genoa, in cui la Fiorentina ha persino rischiato di perderla. Nei minuti finali Patrizio Masini si gira e calcia al volo in area di rigore, costringendo De Gea a distendersi sulla sua destra e deviare il pallone, sventando la minaccia.
“Mi voleva la Fiorentina”
Proprio Masini, uno dei talenti che stanno emergendo nel nostro campionato, ha parlato a TMW raccontando un aneddoto che riguarda anche la Fiorentina: “Ho lasciato casa quando avevo 17 anni, ma la prima scelta importante della mia carriera l'ho fatta a 9 anni. All'epoca giocavo nel Pianazze e, oltre al Genoa, mi volevano Spezia e Fiorentina. Quello viola era uno dei migliori settori giovanili, ma scelsi il Genoa perché dei miei parenti vivevano a Genova. A posteriori è stata una decisione giusta”.