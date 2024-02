La Nazione: Il sorrisone di Italiano, prova di forza, l'Europa non è solo un miraggio

In prima pagina sull'inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: "Viola padrona siamo tornati".

Pagina 2

In primo piano: “Viola da pazzi, ti vogliamo così! Rabbia e sfortuna, più forti di tutto Ora l’Europa non è solo un miraggio". E ancora: “Tre pali, il gol subìto e il rigore sbagliato da Gonzalez. Poi la reazione e il gol partita di Bonaventura Kayode mette a segno la sua prima rete in serie A. Gran gara di Belotti. La prova di forza del gruppo”. In taglio basso il commento: “Italiano batte Sarri su tutti i fronti Una notte di pioggia e di felicità”.

Pagina 4

Riservata alle dichiarazioni: "Il sorrisone di Italiano "Ragazzi straordinari E' una gioia immensa". Sottotitolo: "E bomber Belotti esulta "Vittoria che vale tantissimo per il morale".

Pagina 5

Qui leggiamo: “Il tour de force decisivo Cinque gare in 20 giorni Ora non bisogna mollare”. Ovvero: “Tre scontri diretti di campionato e la doppia sfida europea di Conference League Un ciclo terribile da affrontare con determinazione. Poi, la sosta per la Nazionale”.