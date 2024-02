Benedetto Ferrara: "Italiano batte Sarri su tutti i fronti. Quattro legni possono portarti addosso un nemico chiamato senso di frustrazione"

Una vittoria importante per la Fiorentina e da tenere in grande considerazione anche per il gioco proposto. Sono questi gli aspetti toccati dal giornalista, Benedetto Ferrara, nel suo commento pubblicato su La Nazione.

Coraggio, testardaggine e forza mentale

“Hanno vinto il coraggio, la testardaggine, la forza mentale e atletica per non mollare mai la presa - ha scritto Ferrara - E non era semplice, perché quattro legni possono essere troppi per non sentirti addosso un nemico chiamato senso di frustrazione”.

Italiano batte Sarri

E inoltre: “Italiano batte Sarri su tutti i fronti. Una grande soddisfazione, per il tecnico della Fiorentina. Che è tornata, ha fatto rivedere il bel calcio ai suoi tifosi ribaltando una storia che sembrava segnata da una maledizione”.