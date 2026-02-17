La Nazione: La salvezza e poi il sogno, ecco perché ora si può

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 6

Grande spazio per: “Vietato snobbare l'Europa La salvezza e poi il sogno Conference nel mirino Ecco perchè ora si può”. Sottotitolo: “Paratici, la sua squadra internazionale e la spinta per valorizzare il cammino viola”.

Pagina 7

Presente un'intervista: “La strana gara dell'ex viola Gelo, passione e orgoglio La Bialystok dei Dragowski "Qui da noi sarà una festa”. Ovvero: “Il padre di Bart, ex mediano giallorosso: “I miei nipoti sono fiorentini, ma giovedì…”. Di spalla sugli avversari: ”Il primato in classifica e la stella Jesus Imaz Jagiellonia, anno super".