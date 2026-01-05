​​

Sorrentino: "Contro la Cremonese vittoria bellissima. Vi spiego le parole di De Gea sui compagni"

David De Gea
Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo e Palermo tra le altre, ha parlato anche di Fiorentina a La Nuova Domenica Sportiva, in onda su Rai 2. 

Le parole di Sorrentino

“Credo che per la Fiorentina adesso venga il bello. La vittoria contro la Cremonese per me è bellissima. Ora è a 3 punti dalla salvezza: bisogna vedere se ci sarà un proseguo o è stata solo una fiammata come con l'Udinese”. 

Sulle parole di De Gea

De Gea ha detto che quando non sei abituato a lottare per la salvezza diventa tutto più complicato e se lo dice lui che ha giocato per 12 anni a livelli altissimi pensa agli altri che sono un po' in difficoltà. La Fiorentina ha tutte le carte in regola per tirarsi fuori da questo momento buio”.

