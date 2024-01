Fiorentina in campo per la rifinitura, Italiano propenso alla difesa a 4: Faraoni e Sottil in campo?

La Fiorentina di Vincenzo Italiano questa mattina ha svolto la consueta sessione di rifinitura, in vista della delicata partita di domani contro l’Inter di Simone Inzaghi. Allenamento mattutino per i viola, che per mettere a punto gli ultimi particolari per domani sera si sono ritrovati questa mattina attorno alle ore 11 al Viola Park. Il tecnico gigliato doveva valutare molte situazioni in dubbio e, secondo quanto riportato quest’oggi da Radio Bruno, per il momento nessuna sembra esser stata sciolta definitivamente.

Classica difesa a 4?

Il primo grande dubbio nasce sul modulo: inizialmente sembrava possibile lo schieramento di una difesa a 3 ma nelle ultime ore qualcosa sembra essere cambiato, con il tecnico più propenso a schierare la consueta difesa a 4. Da registrare, sulla fascia destra, il sorpasso di Faraoni su Kayode. Il classe 2004 ha giocato molto ultimamente, dimostrando anche un po’ di affanno nelle ultime uscite, e per questo potrebbe rimanere almeno inizialmente in panchina.

Gonzalez torna in panchina, Sottil scalpita

Capitolo Gonzalez. L’argentino anche quest’oggi si è regolarmente allenato in gruppo ma difficilmente sarà utilizzato dal primo minuto: Gonzalez adesso ta bene, ma chiaramente non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Al suo posto potrebbe essere la volta di Sottil, anche lui al rientro dall’infortunio.