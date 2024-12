La probabile formazione della Fiorentina: Palladino sceglie i migliori per affrontare il Cagliari. Torna Adli in mezzo e De Gea in porta. Dietro a Kean...

La Fiorentina torna in campo in Serie A dopo la dolorosa uscita di scena in Coppa Italia contro l'Empoli. Al Franchi arriva il Cagliari di Nicola e ai viola serve il bottino grosso per continuare a rimanere lassù e sognare.

Palladino sceglie i migliori per affrontare i sardi. De Gea torna in porta, Dodô, Ranieri e Comuzzo con Gosens in difesa. In mediana torna Adli con Cataldi. Sulla trequarti ci sono Colpani, Beltran e Sottil. Davanti ancora Kean.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): De Gea, Dodô, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Cataldi, Adli, Colpani, Beltran, Sottil, Kean