Palladino: "C'è stata la possibilità di ritornare e una chiacchierata con la Fiorentina. Mai avrei immaginato di..."

L'ex tecnico della Fiorentina, ora all'Atalanta, Raffaele Palladino, ha espresso il proprio commento sulla situazione di classifica della squadra viola.

“Non avrei mai immaginato che la Fiorentina, con questi valori, si sarebbe potuta ritrovare lì in classifica. Dispiace molto perché sapete che ho tutti i ragazzi nel cuore. Sono andato ad abbracciare ognuno di loro e gli ho detto di non mollare e sono convinto che ci sarà la possibilità di riprendersi”.

Palladino ha anche confermato che c'era la postbillità di ritornare a Firenze: “C’è stata una chiacchierata, ma non se n’è fatto più niente e sono felice di essere qui”.