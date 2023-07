Il noto giornalista Filippo Grassia ha parlato a Radio Bruno Toscana di varie vicende legate alla Fiorentina, a partire dal caso Castrovilli: “Fossi la società viola gli prolungherei il contratto adeguando per quanto possibile lo stipendio. Poi, in caso di offerte, mi siederei per valutarle. Quanto successo a Donnarumma dovrebbe fungere da lezione, poteva diventare una leggenda del Milan e invece oggi si ritrova senza squadra. Stessa cosa potremmo dirla per Montolivo. Detto questo, Castrovilli deve rimanere solo se ne ha voglia e se non diventa un problema nello spogliatoio".

Poi ha aggiunto: “In questo momento alla Fiorentina manca la spina dorsale: portiere, difensore centrale, regista e attaccante. Arthur secondo me è stato criticato troppo, però bisogna capire come starà. Tra i pali mi dispiace che non sia stato preso Vicario l'anno scorso, quando costava un prezzo più che consono. Terracciano non è stato di certo il peggiore della rosa l'anno scorso, ma un portiere forte è più importante di un attaccante”.