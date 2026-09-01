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UFFICIALE - Il Cagliari al photofinish per Nzola! Contratto depositato, c'è la cessione

Redazione /
Nzola Fiorentina Napoli
L'attaccante M'Bala Nzola. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Ecco l'ultimo colpo di questo calciomercato! M'Bala Nzola è un nuovo giocatore del Cagliari! 

Contratto depositato!

Il club sardo ha depositato al photofinish il contratto dell'angolano, che va in prestito al club sardo. 

Altro prestito

Dopo il doppio prestito dello scorso anno a Pisa e Sassuolo, l'attaccante viola vola in Sardegna con un altro titolo temporaneo. 

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