UFFICIALE - Il Cagliari al photofinish per Nzola! Contratto depositato, c'è la cessione definitiva
L'attaccante M'Bala Nzola. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Ecco l'ultimo colpo di questo calciomercato! M'Bala Nzola è un nuovo giocatore del Cagliari!
Contratto depositato!
Il club sardo ha depositato al photofinish il contratto dell'angolano, che va a titolo temporaneo al club sardo. Contratto di un anno con opzione per il secondo anno.
Altro prestito
Dopo il doppio prestito dello scorso anno a Pisa e Sassuolo, l'attaccante viola vola in Sardegna con un'altra cessione a tempo.
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