Barak e Brekalo timbrano il cartellino nel pareggio del Kasimpasa. E l’ala viola finisce nella squadra della settimana

Il Kasimpasa deve lottare per allontanarsi dalla zona salvezza nel campionato turco, e i due calciatori della Fiorentina in prestito nella squadra di Istanbul si sono resi protagonisti nell’ultima giornata di campionato. Antonin Barak e Josip Brekalo hanno entrambi segnato nel 3-3 della squadra turca in casa del Konyaspor; la rete di Brekalo è valsa l’1-1 momentaneo, mentre quella di Barak il 3-3 finale. Il Kasimpasa si trova ora a quota 22 punti, a più 6 dalla zona retrocessione e ancora tutt’altro che in acque tranquille.

I numeri dei due viola in stagione

I due calciatori della Fiorentina hanno finora combinato per 5 reti totali e 2 assist (entrambi realizzati da Brekalo). Proprio il croato in questo turno di campionato è stato inserito nella formazione della settimana della Super Lig turca da Sofascore, dal momento che oltre ad un gol ha realizzato anche il decisivo assist per il gol di Gul. Entrambi i calciatori viola sono in prestito con la formula del diritto di riscatto: cifra fissata a 3 milioni per Brekalo e a 6 per Barak.

Brekalo al momento della firma col Kasimpasa

E il futuro dei calciatori…

Il futuro dei due giocatori appare lontano da Firenze, considerato anche che i loro contratti scadranno nell’estate del 2026. Barak e Brekalo fanno parte del nucleo di prestiti internazionali della Fiorentina, il cui tetto massimo si è abbassato ad un massimo di 6 dallo scorso primo luglio, un elemento che sta influenzando e non poco il mercato viola.