Pongracic, ora o mai più, la richiesta di Palladino a Valentini. Comuzzo stop?

Che ci siano dei problemi in difesa per la Fiorentina in questo momento, è un fatto evidente a tutti. Servono soluzioni e, probabilmente, serve anche l'impiego di giocatori diversi.

Pongracic

Su La Nazione di oggi si legge che in due scalpitano. Prima di tutti Marin Pongracic che, stando alle parole utilizzate dal tecnico Raffaele Palladino, è già stato vicino ad una maglia da titolare sia contro il Monza e contro il Napoli. Che si vada verso uno stop per Pietro Comuzzo? Potrebbe essere questo il cambio per la partita contro la Lazio.

Valentini

Intanto, sempre in retroguardia, non vede l'ora di giocare anche Nicolas Valentini che è rimasto fuori da tutte le dinamiche di campo del Boca Juniors per la bellezza di otto mesi. All'argentino, riporta ancora la fonte citata, Palladino ha richiesto di bruciare i tempi per rendersi disponibile a giocare.