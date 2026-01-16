Fortini più che un'idea per la Juventus. E la Fiorentina potrebbe approfittarne per un difensore bianconero

La Gazzetta dello Sport parla di Niccolò Fortini e dell'interesse recente per lui da parte della Juventus. Il terzino viola piace molto a Spalletti, che ha in testa il progetto di una squadra sempre più italiana.

Investimento per il futuro

E così il suo nome è più che un'idea per una Juventus che a sinistra rischia di perdere Cabal. Fortini può dare una mano su entrambe le fasce e Paratici, già con le mani in pasta nel mercato viola, ha necessità di coprirsi le spalle in difesa. Per la Juve, invece, Fortini rappresenterebbe un investimento anche per il futuro.

Interesse in difesa

Alla Fiorentina infatti piacciono sia Daniele Rugani che Federico Gatti, difensori bianconeri che però ancora non sono stati chiesti ufficialmente. Da capire se e come si possa strutturare un affare con la Juventus.