Meglio tante idee oppure poche ma buone? La risposta risiede al fianco di Mandragora

Solitamente, avere tante idee è un vantaggio rispetto ad averne di poche, perché consente di prendere in considerazione più eventualità. Ma lo stesso non lo si può dire del centrocampo della Fiorentina, ancora arenato dopo il ripulisti di fine giugno. Al posto di: Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Lopez e Arthur, infatti, non è ancora sopraggiunto nessuno.

I tanti, troppi nomi fatti a centrocampo

Nel frattempo, tuttavia, sono stati sondati tantissimi profili per la mediana. Prima il nome caldo era quello di Vranckx, poi Thorstvedt, fino agli “attuali” Colpani e Lovric (il primo per la trequarti, il secondo come partner di Mandragora). Rolando, appunto, l'unico vero centrocampista a disposizione di Palladino, che sta provando infatti sia Bianco che Infantino nel ruolo di play davanti alla difesa.

La situazione a centrocampo tra presente e futuro

Attualmente in Inghilterra, l'ex tecnico del Monza dispone anche di Amatucci (anche se difficilmente il classe 2004 verrà confermato per la Prima Squadra) e di Barak, una risorsa il cui futuro è più lontano che vicino a Firenze. Nel mentre, i contatti per Colpani vanno avanti, con la fiducia che cresce ogni ora che passa nel portare a compimento la trattativa. Allo stesso modo, sta procedendo quella per Lovric, il cui cartellino vale evidentemente di meno. Resta, comunque, il fatto che siamo quasi a fine luglio e il solo, vero mediano (e ne serviranno minimo tre per tutta la stagione) è Mandragora, che con Italiano non era nemmeno un titolare inamovibile…

