Corriere Fiorentino: Fiorentina quanti guai

Una pagina sulla Fiorentina la troviamo sul Corriere Fiorentino stamani in edicola.

Pagina 9

Titolo grande per: "Rivoluzione Viola". Sommario: "Il dt Burdisso non rinnovo lo vuole la Roma. Per sostituirlo possibile ritorno di Macia, opzioni Accardi e Melissano".

Fiorentina nei guai

In taglio basso invece sguardo puntato sulla prossima gara di Coppa Italia: "Italiano quanti guai: solo Nico è certo di farcela". Sottotitolo: "Domani la Coppa Italia, Bonaventura sente dolore. Dubbi su Belotti e Beltran".