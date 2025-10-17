De Gea: "Mi sentivo ancora forte e desideravo davvero giocare in Serie A, la Fiorentina è stata un'occasione da prendere al volo. Arabia? Guadagniamo già abbastanza..."
Nel corso della sua intervista per So Foot Arena, il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato del suo ritorno in campo: “Quando mi allenavo da solo sentivo di essere pronto per tornare a giocare, di essere ancora forte e competitivo. Volevo andare in un buon campionato, quindi non fuori dall'Europa dove - con tutto il rispetto - il livello è molto più basso. Queste cose non fanno per me. Desideravo venire in Italia per assaporare la Serie A e, non appena ho saputo dell'interesse della Fiorentina, tutto è stato deciso molto rapidamente”.
“Guadagniamo già abbastanza”
Poi ha aggiunto: “Ognuno nella vita fa le sue scelte. Il discorso dell'Arabia è complicato: chiunque, se gli venisse offerto un lavoro dove guadagnare dieci volte di più, accetterebbe. Ma da calciatore, personalmente, non mi piace. Credo che guadagniamo già abbastanza e non ci sia bisogno di andare a prendere i milioni dell'Arabia, rinunciando all'ambizione e alla competitività. Preferisco di gran lunga i campionati dove c'è un livello alto, tifosi caldi, stadi pieni. Ma ognuno fa le sue scelte”.