Nel corso della sua intervista per So Foot Arena, il portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato del suo ritorno in campo: “Quando mi allenavo da solo sentivo di essere pronto per tornare a giocare, di essere ancora forte e competitivo. Volevo andare in un buon campionato, quindi non fuori dall'Europa dove - con tutto il rispetto - il livello è molto più basso. Queste cose non fanno per me. Desideravo venire in Italia per assaporare la Serie A e, non appena ho saputo dell'interesse della Fiorentina, tutto è stato deciso molto rapidamente”.

“Guadagniamo già abbastanza”

Poi ha aggiunto: “Ognuno nella vita fa le sue scelte. Il discorso dell'Arabia è complicato: chiunque, se gli venisse offerto un lavoro dove guadagnare dieci volte di più, accetterebbe. Ma da calciatore, personalmente, non mi piace. Credo che guadagniamo già abbastanza e non ci sia bisogno di andare a prendere i milioni dell'Arabia, rinunciando all'ambizione e alla competitività. Preferisco di gran lunga i campionati dove c'è un livello alto, tifosi caldi, stadi pieni. Ma ognuno fa le sue scelte”.