Il calciatore di proprietà della Fiorentina Filippo Distefano, attualmente in prestito alla Ternana, si è tolto una grande soddisfazione: il primo gol tra i grandi, in Serie B, contro la Sampdoria. Gioia smorzata, vista la sconfitta per 1-2.

Il classe 2003 ne ha parlato in conferenza stampa: “Una grande emozione, ma a metà. Probabilmente non sto ancora realizzando, però la felicità è dimezzata. Per come si era messa la partita, potevamo anche pareggiarla e ci tenevamo. Tifosi? Qui alla Ternana mi trovo benissimo, mi è stato chiesto fin da subito di sudare la maglia. E il loro supporto non è mancato ieri”.