C'è gioia (a metà) anche per Distefano: esordio con gol in Serie B ma la Ternana cede alla Samp

Contro la Sampdoria era arrivato il suo esordio in A e sempre contro la Samp anche quello in B: nottata da ricordare quella di ieri anche per un altro ex componente della Primavera viola come Filippo Distefano. L'esterno offensivo camaiorese ha debuttato con la nuova maglia subentrando al 73' al posto di un altro ex viola come Favasuli, trovando la rete dell'1-2 al 90', con un bel sinistro di prima intenzione sugli sviluppi di un corner. La Ternana ha perso poi la gara ma per il classe 2003 potrebbero arrivare ora minuti importanti in campo.