Graziani: "De Gea dalla porta non può essere determinante come capitano. Ancora non mi fido di Gudmundsson, ma..."

L'ex attaccante viola Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno, esprimendosi sul successo della Fiorentina contro l'Udinese e su altre dinamiche di casa gigliata.

“Gara perfetta contro un’Udinese che ci ha messo un po’ del suo, con varie disattenzioni. Sono sempre stato fiducioso e continuo ad esserlo, la Fiorentina ha delle qualità che devono venire fuori. Certo, ci ha messo troppo, è ultima in classifica”.

‘Se gioca come contro l’Udinese…'

"Gudmundsson deve evitare di abbassarsi a prendere il pallone e occupare una posizione più avanzata. Deve giocare dalla metà campo in su, ha le qualità per fare la differenza negli ultimi 20-25 metri, non sprecare fatica indietro. Con l'Udinese ha fatto cose straordinarie, ma ancora mi fido di lui, aspetto continuità nelle prossime 20 partite".

‘Il capitano è il riferimento in campo’

"De Gea non mi sembra che dalla porta possa essere determinante come capitano, nel colloquio con l'arbitro, nella possibilità di parlare coi compagni. Il capitano è il rappresentante della società in campo, il riferimento, non necessariamente un leader o il più bravo. Se Ranieri ha accettato di buon cuore la decisione di Vanoli… ma quando ti tolgono la fascia un po' di giramento ce l'hai".