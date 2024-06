Bonaventura resta in Serie A? Dopo l'esperienza insieme al Milan Galliani potrebbe portarlo in Brianza

L'ufficialità della separazione tra la Fiorentina e il centrocampista Giacomo Bonaventura è arrivata in mattinata. Adesso il giocatore dovrà decidere dove accasarsi, e probabilmente resterà in Serie A.

L'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà spiega sul suo sito come Bonaventura, cercato a gennaio dalla Juventus che ora ha altri obiettivi, valuterà diverse proposte anche dall’estero, dato che era stato cercato anche da dei club arabi. Ma in Serie A sembra esserci la possibilità che lo può portare al Monza, da sempre in prima fila sugli svincolati.

L'ad dei brianzoli Adriano Galliani è un grande estimatore di Bonaventura, nell’estate 2014 lo portò all’Atalanta quando sembrava in dirittura la trattativa con l’Inter. Ed ecco che il centrocampista, dopo l'avventura Fiorentina, potrebbe tornare a giocare in Lombardia dopo quattro anni.