Una sola presenza da titolare…in Primavera. L’impatto complesso di Infantino e il futuro è un enigma

Una stagione nell'ombra per Gino Infantino. Eppure nelle amichevoli estive il 2003 ex Rosario Central sembrava già essersi inserito nelle dinamiche della Fiorentina, con personalità e autorità. Le impressioni che il giovane centrocampista argentino aveva destato erano quelle di un elemento voglioso di mettersi in mostra ed anche piuttosto duttile sulla linea mediana. Infantino però in campo non lo si è visto pressoché mai e la sua posizione nella rosa viola al termine dell'anno andrà valutata con attenzione.

Il non indimenticabile cameo con la Fiorentina Primavera

L'unica presenza dal primo minuto il giocatore della Fiorentina l'ha fatta con la Primavera di Galloppa, giocando da fuori quota. Una partita in cui ha palesato difficoltà fisiche quasi inevitabili, complice la lontananza dal campo, rimediato un'ammonizione più vicina ad un cartellino rosso e non certo brillato. Difficile poter valutare e fare delle analisi su un calciatore che è un vero corpo estraneo nella rosa gigliata. Appena 8 presenze con la prima squadra, nessuna da titolare, 0 gol 0 assist e nemmeno 300 minuti stagionali. Meno di una miseria, considerate le tre competizioni in cui è impegnata la Fiorentina.

Un futuro tutto da decidere e definire

Nel mercato di riparazione Infantino non ha voluto spostarsi in prestito, scegliendo di chiudere a Firenze la prima stagione in Italia, proseguendo un complesso ambientamento in maglia viola. Tuttavia è estremamente evidente che il calciatore non avrà mai alcuna opportunità almeno finchè ogni gara avrà un proprio peso specifico. L'ultimo gettone dell'argentino risale all'inizio dello scorso dicembre, contro il Parma in Coppa Italia, in campionato e Conference League Infantino invece non si vede addirittura da Ottobre. Una presenza avvolta da un alone di mistero nella rosa viola, un calciatore per il quale adesso andrà deciso al meglio il futuro, dopo un'annata più che interlocutoria e che difficilmente offrirà un calciatore migliorato alla Fiorentina che verrà.