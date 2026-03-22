Tottenham in caduta libera dopo l'addio di Paratici: una sontuosa prestazione di Milenkovic avvicina gli Spurs alla zona retrocessione

Periodo nefasto per il Tottenham, che dopo l'addio di Paratici ha ulteriormente peggiorato una situazione già disastrosa e che rischia di terminare col peggior epilogo, anche per mano di… Milenkovic.

Caduta libera

Sì, perché è anche grazie all'ottima prestazione difensiva dell'ex Fiorentina che ha contribuito allo 0-3 con cui il suo Forest si è imposto sul Tottenham, scavalcandolo in classifica e lasciando gli Spurs a quota 30 punti, appena uno sopra la zona retrocessione.

Quindici contributi difensivi, undici chiusure, tre tiri bloccati, quattro recuperi e cinque duelli aerei vinti (su sei tentati): prestazione imperiosa di Milenkovic che, dopo una scorsa stagione paradisiaca dove si è confermato tra i migliori difensori del campionato, sta invece vivendo un'annata più traballante. I tre punti di oggi, però, portano eccome la sua firma.