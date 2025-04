Il caporedattore di Rai Sport Fabrizio Failla è intervenuto a TuttoCagliari per dire la sua sulla partita di oggi con la Fiorentina: “Parliamoci chiaro, chi rischia di più tra le due squadre è quella di Palladino. La vittoria del Bologna sull’Inter costringe infatti Kean e compagni a vincere a tutti i costi se l’obiettivo è quello di entrare in Europa League. In più c’è un aspetto importante da sottolineare: quest’anno la Fiorentina non ha mai brillato contro le squadre di medio-bassa classifica”.

“All'andata il Cagliari avrebbe meritato il pareggio”

Poi ha aggiunto: “In ogni caso la Fiorentina a Cagliari ha l’obbligo di centrare i tre punti e per provarci avrà a disposizione la miglior formazione possibile. Ultimamente le certezze dei violi sono state intaccate dal Parma, che al Franchi li ha messi veramente in difficoltà. Aggiungo che all’andata il Cagliari avrebbe meritato il pareggio per la partita che fu, quindi stasera se i rossoblù non si accontenteranno secondo me potranno fare male alla Fiorentina. Dovranno affrontare la gara con coraggio, senza accontentarsi dello 0-0”.

“La Fiorentina non sa gestire i vantaggi”

Infine: “La Fiorentina non sempre, quando va in vantaggio, sa amministrare la gara nel modo migliore. Il Cagliari invece è una squadra avvezza alle rimonte, e dunque anche dovesse andare sotto nel punteggio sono sicuro che non si scoraggerebbe. Ah, e complimenti al club rossoblù per aver messo il proprio centro sportivo a disposizione della Fiorentina: un gesto di grande eleganza e sportività”.