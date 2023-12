Ha difeso i pali della Fiorentina Gianluca Berti e adesso ha intrapreso la carriera da dirigente. L'ex portiere gigliato ha parlato a Lady Radio soffermandosi sugli attuali estremi difensori viola, per poi spaziare anche in altre zone del campo e sul mercato.

“Sono convinto che la Fiorentina sia più forte del Torino. Giocando in casa e guardando la classifica, spontaneamente dico che i Viola sono favoriti ma devono entrare in campo col giusto atteggiamento, come spesso hanno fatto”.

Il portiere titolare è Terracciano, ma Christensen sta crescendo

“Terracciano è il portiere titolare e l'allenatore lo ha sempre scelto nelle gare che contano. Finora si è dimostrato superiore a Christensen. Il danese ha dimostrato di aver fatto un bel salto e vanno dati meriti a Savorani, che è uno dei migliori preparatori e si vede il suo lavoro. Christensen arriva da una scuola diversa, da una retrocessione, senza conoscere la lingua. Non è facile inserirsi subito ma è un portiere diverso rispetto a quando è arrivato”.

Marco Savorani, preparatore dei portieri della Fiorentina

Un difensore dal mercato per la Fiorentina

“Priorità sul mercato? Dipende se si deve compiere un'ulteriore salto di qualità o meno. Criticare la Fiorentina oggi è difficile. La squadra non muore mai, va sotto e recupera, gioca più gare a settimana. Io andrei a prendere un difensore centrale di quelli giusti, anche se migliorare a gennaio è complicato. Ora serve andare a scegliere elementi che sappiano rimpinguare la rosa. L'affare spesso lo si trova se ci si è già lavorato prima, altrimenti a gennaio si fanno scambi, difficile che si muovano calciatori di livello”.