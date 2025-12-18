Il giornalista Luigi Garlando ha parlato anche di Fiorentina sul canale YouTube de La Gazzetta dello Sport, commentando l’incredibilmente disastrosa stagione gigliata, con la squadra viola ancora a secco di vittorie dopo 15 giornate di Serie A.

‘Fiorentina? Il Leicester al contrario’

“Se devo pensare ad una vera sorpresa nel calcio recente, mi viene in mente solo il Leicester… la Fiorentina è il Leicester al contrario. Se si vanno a vedere le prime due giornate di campionato, contro Cagliari e Torino… la squadra viola poteva fare 6 punti, in base anche a come la valutavamo d’estate. E invece 6 punti la Fiorentina ce li ha adesso, dopo 15 giornate”.

‘Turbinio mentale dal quale è dura uscire’

“È una roba incredibile, veramente sorprendente, la squadra è entrata in un turbinio mentale dal quale è difficile uscire. Ha giocato anche bene col Verona, ma non segna e all’ultima azione pensi: “Vuoi vedere che ci fanno il 2-1… ?”.