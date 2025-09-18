La Nazione: la multinazionale Como punta a scavalcare la Fiorentina

Due pagine sulla Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

In grande: "Le gerarchie del pallone Europa, soldi e ambizioni La multinazionale Como punta a scavalcare i viola". Sottotitolo: “Il progetto (dopo il ritorno in A) dei lariani può sovrapportsi a quello di Firenze”.

Pagina 5

Qui leggiamo: "Lamptey, sogni e sorrisi Speedy Tariq, il velocista “Questo un club storico Il mio idolo è Dani Alves”. Sottotitolo: “L'esterno ex Brighton ”Firenze, grande occasione. Dodo? Mi aiuta tanto". Di spalla sempre sull'esterno: “Un razzo che vola e aiuta i bimbi africani”. Sulla squadra infine: “Kean ha l'influenza Ma Gud è (quasi) pronto”.