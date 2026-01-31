Con il Como in anticipo pomeridiano e un insolito derby di... lunedì pomeriggio: ecco i prossimi orari della Fiorentina

La Lega Calcio ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi per la 25esima e 26esima giornata di Serie A: nel classico spezzatino, la Fiorentina è stata dirottata al di fuori della domenica in entrambe le occasioni. Con il Como infatti la squadra di Vanoli giocherà nell'anticipo di sabato, il 14 febbraio alle 15.

Impegno invece scomodissimo per il turno successivo, quando al Franchi arriverà il Pisa per il ritorno del derby: match che andrà in scena lunedì 23 febbraio alle 18,30. Tra l'altro nella stessa settimana, la Fiorentina giocherà anche di giovedì, il 26 febbraio, alle 18,45, nel ritorno dei play-off di Conference contro lo Jagiellonia, sempre al Franchi.