La Fiorentina viene superata anche dal Lecce a Firenze, mentre il Pisa viene fermato a Torino. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina perde anche in casa contro il Lecce. Fatale la rete di Berisha nella prima frazione a tu per tu con De Gea. La Viola non reagisce nemmeno nella ripresa e finisce 1-0 per i salentini.
Il Pisa allunga sulla Fiorentina
Nell'altra gara del pomeriggio, il Pisa ha pareggiato 2-2 contro il Torino. I toscani guadagnano così un punto sulla Viola, che rimane penultima in classifica, aspettando il Genoa, a un punto che se la dovrà vedere con il Sassuolo a Reggio Emilia domani.
Penultima posizione per la Viola
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 22, Inter 21, Roma 21, Milan 18, Juventus 18, Como 17, Bologna 15, Udinese 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Sassuolo 13, Torino 13, Lazio 12, Cagliari 9, Lecce 9, Parma 7, Pisa 6, Verona 5, Fiorentina 4, Genoa 3.
