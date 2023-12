Perché non è stato concesso alla Fiorentina un calcio di rigore contro il Milan per il tocco di mano di Loftus-Cheek sulla conclusione di Sottil? Questa è la domanda che tutti i tifosi viola si sono fatti dopo la gara e anche nei giorni successivi.

Il dialogo arbitro-Var

L'emittente DAZN ha fatto ascoltare le conversazioni avvenute tra l'arbitro Di Bello e la sala Var in questa circostanza. Dentro ci sono Mazzoleni e Pagnotta che dicono: “Marco (Di Bello ndr) prendi tempo, aspetta perché è difficile. Il braccio è largo, ma prima gli tocca il petto. Gioca, Marco”.

Le considerazioni di Gervasoni

Andrea Gervasoni, componente della CAN, presente in studio ha poi aggiunto: “Per l’arbitro questa situazione non è punibile. Il braccio parte largo, ma va in seguito a stringere. E poi c’è una deviazione. Il Var ha due elementi che lo portano a non intervenire in questa circostanza”.