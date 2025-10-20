Casarin duro con Gimenez: "Il problema del calcio italiano è la simulazione, un fenomeno che va combattuto"

L'ex arbitro e designatore, Paolo Casarin, è stato duro nei toni, nel parlare dell'episodio avvenuto durante Milan-Fiorentina e che ha deciso la gara, vale a dire il rigore concesso per il tocco di Parisi su Gimenez.

“C'è un problema chiamato simulazione”

“Il vero problema di adesso e che doveva essere combattuto da anni e invece è stato lasciato crescere, è che nel calcio italiano c’è simulazione in ogni partita, sia in area che fuori” ha detto Casarin a Radio Anch'io Sport su Radio Rai.

“Va combattuto il fenomeno”

E poi: “Fino a che non verrà studiata e combattuta la simulazione si andrà avanti purtroppo così. Non occorre fare molto, dai punizione contro e un bel giallo al simulatore e vedrai che non la rifaranno più. Si fischia meno in Inghilterra è vero, ma perché non si simula”.