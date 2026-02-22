I convocati del Pisa: Hiljemark recupera il portiere. Un nuovo acquisto invernale ancora indisponibile
Il Pisa ha reso noti i convocati per la partita di domani contro la Fiorentina.
Portiere e un indisponibile
L'allenatore nerazzurro, Oscar Hiljemark, ha recuperato il portiere Adrian Semper, che è nella lista, anche se potrebbe partire dalla panchina al Franchi.
Resta indisponibile uno dei nuovi acquisti invernali, ovvero Calvin Stengs, che ne avrà ancora per un po' di tempo.
La lista
Questa la lista completa: Adrian SEMPER, Rosen BOZHINOV, Samuele ANGORI, Antonio CARACCIOLO, Simone CANESTRELLI, Marius MARIN, Mehdi LERIS, Malthe HOJHOLT, Henrik MEISTER, Matteo TRAMONI, Juan CUADRADO, Nicolas ANDRADE, Ebenezer AKINSANMIRO, Idrissa TOURE’, Rafiu DUROSINMI, Samuel ILING-JUNIOR, Michel AEBISCHER, Francesco COPPOLA, Stefano MOREO, Arturo CALABRESI, Tommaso GUIZZO, Felipe LOYOLA, Gabriele PICCININI, Raul ALBIOL, Filip STOJILKOVIC, Lucas LORRAN.