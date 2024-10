Bollini chiama quattro giovani della Fiorentina per il ritiro della Nazionale U19

Alberto Bollini, CT della Nazionale U19, ha diramato la lista dei convocati per uno stage di preparazione, in programma dal 28 al 30 ottobre presso il CPO di Tirrenia. Il ritiro sarà in vista della doppia sfida contro il Galles e servirà anche a preparare la prima fase di qualificazione agli Europei, prevista in Grecia dal 13 al 19 novembre.

Tra i convocati di Bollini figurano anche dei calciatori della Fiorentina, tra cui il portiere Tommaso Martinelli, i difensori Eddy Nda Konan Kouadio e Edoardo Sadotti, oltre all'attaccante Maat Daniel Caprini.