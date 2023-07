Entro giovedì è attesa la concessione di agibilità del Viola Park. Ecco quando potrebbero accedervi i tifosi viola

Su La Nazione fa il quadro su quando il Viola Park potrà essere agibile ai tifosi della Fiorentina. Di certo c’è che tutto l’iter dovrà essere concluso entro giovedì prossimo, quando e se tutto andrà per il verso giusto, la Commissione pubblico spettacolo dovrebbe concedere l’agibilità al Viola Park. Chiaramente troppo tardi per le amichevoli contro Parma e Catanzaro, la prima occasione buona sarà l’11 agosto contro il Sestri Levante.

Perché dopo la trasferta di Belgrado in programma mercoledì contro la Stella Rossa, con partenza dei viola per la Serbia prevista martedì. la Fiorentina sarà di scena a Grosseto 1 agosto e poi volerà in Inghilterra per affrontare Newcastle, Nizza e Villarreal nella ‘Sela Cup’ (5 e 6 agosto). Possibile che, una volta ottenuta l’agibilità del centro sportivo, la Fiorentina decida di aprire almeno un allenamento al pubblico in attesa dell’amichevole contro il Sestri Levante.