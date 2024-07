In merito alla situazione in casa Fiorentina, il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Non è un clima felice e mi dispiace, però queste operazioni non possono incendiare il cuore dei tifosi. Milenkovic? Nonostante la stagione incolore è comunque il migliore difensore della rosa. Pongracic non è un salto di qualità, anzi, e mi chiedo che operazione sia dal punto di vista tecnico. Se serve ad abbassare il monte ingaggi, non scaldi la piazza e non è un segnale di miglioramento”.

“Per Pradè è l'esame finale”

E aggiunge: “Serve una differente visione di calcio. Poi per Pradè questo è l'esame finale, essendo che prima c'era anche Barone a operare insieme a lui. Adesso si trova per la prima volta a gestire il mercato in primissima persona, spero avvenga qualcosa di nuovo da qui alla fine”.