Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina in Conference League, il centrocampista del Viktoria Plzeň Jan Kopic ha parlato in conferenza stampa: “Dalla tribuna, all'andata, ho visto che la squadra ha giocato la partita esattamente come l'aveva preparata. La Fiorentina è fortissima nel possesso palla e probabilmente ne farà tanto anche domani. Purtroppo in casa nostra non abbiamo creato molti pericoli, stavolta dovremo fare meglio e metterli in difficoltà”.

“Fiorentina favorita, ma…”

Sull'umore del Viktoria: “Settimana molto importante. Arriviamo da una bella vittoria contro lo Slavia Praga, ma sappiamo che la favorita rimane la Fiorentina. Io, personalmente, non vedo l'ora di essere in campo. La speranza di passare in semifinale c'è”.

“Siamo molto attenti a Bonaventura”

Sulla rosa viola: “Quello che abbiamo analizzato con più attenzione è sicuramente Bonaventura, molto molto bravo. Anche Dodo… vorrei evitare di giocarci contro. Partita? Mi aspetto tanti contropiedi, per noi sarà importante evitare di andare sotto pressione e giocare al massimo della velocità. Vogliamo segnare, farlo per primi sarebbe un enorme aiuto”.