La Nazione: È già l'ora della verità

In apertura, sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo all'interno dell'edizione odierna de La Nazione, troviamo: “Viola in scena. Dirige Arthur”. L'approfondimento a pagina 2: “È già l'ora della verità. Viola, ecco il primo esame. Battere l'Atalanta e Gasp per rilanciare la stagione”. L'intera pagina è dedicata alle probabili formazioni e all'articolo.

A pagina 3, invece: “Italiano, voglia di vincere. «Atalanta squadra tosta. Un altro banco di prova, c'è da riscattare Milano»”. In basso, un trafiletto dedicato alle scelte di Gasperini: “Ballottaggio fra Toloi e Djimsiti. Un dubbio e poi solo certezze”. Sulla destra, due riquadri che descrivono la sconfitta della Primavera di Galloppa e il successo della Femminile.

A pagina 5: “Italiano a sorpresa. Nico e Milenkovic: niente turno di stop”. Sulla destra, un approfondimento statistico: “Quattro vittorie e tre sconfitte. E con l'Atalanta…”.