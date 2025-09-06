Errore di Severini nel finale e un'espulsione che non basta alla Fiorentina. Troppa Inter per la squadra di Pinones-Arce

La Fiorentina femminile cade in trasferta contro l'Inter per 1-3. La ragazze di Pinones-Arce, reduci dal 2-0 contro il Como Women, vanno subito sotto contro l'Inter - vincente contro il Genoa allo scorso turno per 2-1 - e non riescono nella rimonta: la vittoria avrebbe garantito il posto nelle Final Four, che si disputeranno dal 23 al 27 settembre.

Primo tempo

Pinones-Arce schiera il suo 3-4-3 con Fiskerstrand in porta, difesa a 3 composta da Orsi, Faerge e Filangeri; Curmark e Severini in mezzo al campo con Woldvik a destra e Bonfantini a sinistra; tridente offensivo con Bredgaard e Catena ai lati di Hurtig. L'inizio però è shock: al 2° è Polli a sbloccare il match da distanza ravvicinata, dopo una bella parata di Fiskerstrand, e al 4° l'Inter trova addirittura il raddoppio con Wilhjalmsson, ben imbucata in area.

Secondo tempo

Fiorentina meglio nel secondo tempo, prima con Wijnans che sfiora la rete, poi con Bredgaard che segna da fuori area sul primo palo. Tuttavia, al 78° Bugija riallontana l'Inter con un bel gol dopo un uno contro uno. Nel finale c'è prima un erroraccio di Severini, che spara alto dal dischetto, poi addirittura un rosso per la stessa Bugija, che lascia le nerazzurre in dieci. Poco importa: le nerazzurre chiudono la partita sul 3-1.

Qualificazione quindi molto complicata: obiettivo diventare la migliore seconda fra i tre gironi, per accedere alle fasi finali. Ultimo step dei gironi il 14 settembre, quando a Firenze arriverà il Genoa.