Luciano Moggi torna nel calcio... a sette. L'87enne radiato dal calcio italiano farà coppia con Fedez nella Kings League

Fedez presidente, Moggi suo vice. Il ritorno di Luciano nel mondo del pallone è stato ufficializzato, seppur per la sua versione a sette e spettacolarizzata, cioè la Kings League.

Una coppia… che scoppierà?

“Boomers” è il nome della squadra per l’ex dirigente, radiato dal calcio italiano. L’organigramma di una delle dodici squadre impegnate nella lega fondata dall’ex Barcellona Piqué, e che in Italia sarà presieduta da Claudio Marchisio, è stato svelato nella serata-show andata in scena a poche centinaia di metri dalla Continassa, il centro operativo della Juventus.

Dopo Calciopoli, la Kings League

La coppia promette di essere la più esplosiva della Kings League, approdata ufficialmente in Italia dopo il grande successo riscosso in Spagna, dove è stata fondata nel 2022. Da una parte il rapper famoso per le sue canzoni e per la sua vita, dall’altra l’ex dirigente 87enne, sempre attivo nel mondo del calcio nonostante sia stato radiato dopo le vicende di Calciopoli.