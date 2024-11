Zero minuti anche nell'ultima gara di Nations League: Pongracic torna a Firenze dopo una convocazione inutile con la Croazia

Sosta per le Nazionali senza minutaggio per Marin Pongracic. Il difensore centrale della Fiorentina, rientrato solo di recente da un infortunio, non ha preso parte alla gara di Lega A di Nations League Croazia-Portogallo.

Zero, come i minuti giocati da Pongracic

Zero minuti, come la scorsa partita per il croato, che comunque ha potuto festeggiare al fiachio finale. La sua Croazia infatti è arrivata seconda nel girone alle spalle del Portogallo, squadra contro la quale hanno pareggiato questa sera per 1-1.

Una convocazione… inutile

Una convocazione inutile dunque quella di Pongracic, che ha raccolto la bellezza di zero minuti in queste due gare di Nations League. All'Europeo aveva giocato sempre da titolare, ora invece sta pagando il brutto inizio di stagione e l'infortunio alla Fiorentina.