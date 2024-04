Piuttosto sconsolato Davide Ballardini, tecnico del Sassuolo, in sala stampa a commentare il 5-1 rifilato dalla Fiorentina ai suoi:

"Abbiamo fatto una brutta figura, so anche che abbiamo dei ragazzi che ci tengono molto. Probabilmente il momento gli pesa troppo per cui faticano a dare quello che vorrebbero. E’ chiaro che bisogna avere un’altra attenzione, un altro atteggiamento, possiamo anche difenderci perché quando giochi contro la Fiorentina bisogna farlo, però nella nostra metà campo dobbiamo essere più aggressivi, non si può subire l’avversario passivamente.

I tifosi hanno ragione, posso dire loro che abbiamo dei ragazzi seri che ci tengono tantissimi, il fatto che siano così perbene li condiziona. Bisogna che ci togliamo questo di dosso e la maniera migliore per reagire è lottare su ogni pallone, insieme".