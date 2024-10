Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno toccando varie tematiche di casa Fiorentina, soffermandosi a tutto tondo su vari singoli viola per poi toccare anche altri argomenti.

‘Ringraziamo De Rossi per Bove, a Firenze ha trovato il contesto perfetto’

“Da Agosto dico che la Fiorentina è una grande squadra e che Adli è un grande giocatore, che Cataldi è un metronomo che fa girare la squadra e che per Sarri era inamovibile…e poi c’è Bove. Inspiegabile che la Roma se ne sia liberata, ancora può crescere tanto ed ha solo 22 anni. Nel gioco di Palladino è esaltato, è il suo contesto perfetto ma che fosse un potenziale ottimo centrocampista lo si era ampiamente visto già con Mourinho. Bove fa tutto in campo, difende, attacca, sa mettere in moto la squadra. Ringraziamo De Rossi che la Roma se ne sia liberata”.

‘Palladino ha avuto l'umiltà di cambiare, la squadra è nettamente più forte in tutti i ruoli'

“Dodô attualmente è straripante, Comuzzo sembra vecchio come modo di giocare, un marcatore di una volta di quella scuola italiana che è quasi sparita. La vera sorpresa erano le partite inguardabili con cui aveva iniziato la stagione la Fiorentina, ma c'erano troppe cose che non tornavano, da centrale era improponibile. Palladino però ha avuto l'umiltà di cambiare e la squadra è più forte nettamente in tutti i ruoli rispetto allo scorso anno. Sono arrivati 7-8 giocatori di squadra arrivate prima della Fiorentina in classifica. Ora è il momento di trovare solidità perchè la squadra funziona e serve continuità anche nella formazione. Col Genoa può essere una gara paradossalmente più complicata che con la Roma, dato che i liguri sono con l'acqua alla gola”.