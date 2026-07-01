Con Paratici è già cambiata la musica: Pengue richiamato dalle ferie per i test di Viery
La musica con l'avvento viola di Paratici sembra essere cambiata, non solo sul mercato e sugli obiettivi viola. Come scrive La Nazione, ieri alle visite mediche di rito di Viery, nuovo difensore della Fiorentina, c'era anche il responsabile dell’area sanitaria viola Luca Pengue.
Ritorno dalle ferie
Il medico sociale viola è stato richiamato dalle ferie in montagna appositamente per partecipare ai test del nuovo giocatore viola, una decisione in controtendenza con gli scorsi anni, quando Pengue non era presente nel mese di giugno.
L'iter di Viery
La rivoluzione viola passa anche da questi dettagli. Adesso per Viery pronto il contratto fino al 2031. Oggi le firme e poi l'ufficialità.
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