Quell'ultimo sforzo per premiare il jolly Burdisso: sarà estate Viola - Albiceleste?

Sembrava e sembra ancora l'estate giusta per vedere finalmente dei frutti concreti della presenza e del lavoro di Nicolas Burdisso: il ds della Fiorentina aveva lavorato ai fianchi già Julian Alvarez, senza però aver le mani libere per poter agire. Ci ha riprovato con efficacia con Gino Infantino e soprattutto con Lucas Beltran. Il puntero del River, oltre all'investitura di erede del connazionale volato al City, è in pieno mirino viola ma stavolta con maggior concretezza: il lavoro di Burdisso arriva da lontano e la Fiorentina ormai spera da giorni di far volare verso Firenze il classe 2001.

L'inserimento della Roma rischia di rovinare i piani e costringerà inevitabilmente il club gigliato ad una riflessione: fare un ultimo sforzo per vincere il testa a testa e rendere realmente l'estate viola in salsa Albiceleste o rinunciare alla solita asta insidiosa?