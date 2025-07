Bianco ancora in uscita? Un club di Serie B bussa alla porta della Fiorentina

La posizione di Alessandro Bianco nella rosa della Fiorentina è ancora piuttosto in bilico. Il giocatore è regolarmente in tournée con la squadra, dopo il rientro dal prestito al Monza tuttavia il classe 2002 viola potrebbe ancora spostarsi da Firenze.

Pretendente dalla Serie B

Bianco è reduce dai prestiti a Reggiana in B e Monza in A e stavolta potrebbe tornare nel campionato cadetto, destinazione Catanzaro. Come riporta uscatanzarocalcionews.it, il club calabrese avrebbe chiesto il centrocampista alla Fiorentina.

Ritroverebbe un compagno in Primavera e un ex allenatore

La squadra del ds Polito è allenata da Alberto Aquilani, ex calciatore viola e tecnico della Primavera, ed ha prelevato di recente Costantino Favasuli. Aquilani ha già allenato Bianco ai tempi della Fiorentina Primavera e potrebbe ritrovarlo. Da capire però se il giocatore sia disposto a tornare in Serie B in questo momento della sua carriera, benché sia a caccia di continuità di impiego.