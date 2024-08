Longhi: "Fiorentina immobile sul mercato? Non è l'unica. Kean e Colpani ottimi acquisti. Gudmundsson può far bene ovunque"

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha risposto ad alcune domande relative allo stallo sul mercato della Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“La Fiorentina non è l'unica a dover risolvere ancora molte situazioni, ad esclusione dell'Inter tutte le squadre devono ancora fare qualche ritocco. Non so se i viola hanno una vera e propria emergenza a centrocampo, anche perchè va capito quale sarà il destino di Amrabat. In teoria essendo tornato all'ovile comporrebbe l'attuale reparto di pedana con Mandragora e Bianco. Colpani è un centrocampista d'attacco, quindi credo non vada considerato in questo senso. Sinceramente non so cosa abbia intenzione di fare la Fiorentina, che comunque qualcosa finora ha già fatto. In difesa ha preso un buon profilo come Pongracic, senza dimenticarsi di Moise Kean. Il grosso problema della Fiorentina in questi anni dopo la partenza di Vlahovic è stato quello del gol, e l'augurio che si fanno i tifosi viola è che l'ex Juventus possa essere quel tipo di giocatore che garantisce un certo numeri di gol. Finora il classe 2000 però ha promesso tanto ma ha mantenuto poco, staremo a vedere..”.

Gudmundsson è un giocatore fortissimo, starebbe bene ovunque.

Ha poi parlato del possibile arrivo a Firenze di Albert Gudmundsson: “E' un giocatore che vedrei bene ovunque, e la Fiorentina sembra esser molto piu avanti rispetto ad altri club nella trattativa con il Genoa, sopratutto dopo l'accordo con l'islandese. Lo vedo bene ovunque perchè è un giocatore molto forte, in qualsiasi posizione venga deciso di schierarlo, e sono sicuro che farà il bene della Fiorentina o di qualsiasi club in cui andrà a giocare”.