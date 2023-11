Rugani: "A Firenze è stata tosta. Penso all'intervista di Szczesny e mi viene da ridere. Il mio intervento su Ikonè..."

Il difensore della Juventus Daniele Rugani ha parlato sul canale Twitch del club bianconero, intervenendo anche sulla partita vinta al Franchi contro la Fiorentina domenica sera: “Oggi abbiamo recuperato, Firenze è stata tosta. Da domani iniziamo a preparare Cagliari, questo periodo è così. Mi viene da ridere, penso all'intervista di Szczesny. Abbiamo sofferto 89 minuti, una partita di sofferenza che rende ancora più importante averla vinta. La sensazione era che eravamo solidi, era difficile farci gol. Se poi vogliamo soffrire meno perchè vincere è bello ma ci piacerebbe giocare meglio. Questa è una vittoria importante. Abbiamo fatto un lavoro difensivo strepitoso”

E sull'intervento di testa davanti a Ikonè: "Bello. Importante. Mi sono reso conto subito che per loro era una bella occasione, mi sono accorto dal gesto di Ikone quando gli ho tolto la palla quanto fosse pericolosa, sono contento di aver contribuito. Era importantissimo vincere, importantissimo per mille motivi, ora cerchiamo sabato di non rovinare questo bel momento ma anzi di consolidarlo".